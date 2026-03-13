Presentata l'Acea Run Rome The Marathon, 36mila al via

ROMA – Mai così grande, ambita, cercata, voluta. Presentata questa mattina in Campidoglio l' Acea Run Rome The Marathon di domenica 22 marzo 2026 . Il mondo correrà a Roma, iscrizioni sold out da quattro mesi, 36mila iscritti nella mitica distanza di maratona , la decima al mondo, atleti provenienti da 166 Paesi, oltre 10mila donne partecipanti, un grande record anche questo. Insieme alla Acea Water Fun Run – Saturday 5k, di sabato mattina 21 marzo, e alla Acea Run4Rome staffetta solidale, saranno 60mila le persone che indosseranno scarpette da corsa e un pettorale. Considerando gli accompagnatori al seguito, che arriveranno anche per visitare e conoscere la maestosità di Roma, si stima un totale di almeno 120mila persone presenti in città , numeri impressionanti, un'enorme festante folla che parla di pace, benessere, solidarietà, sport, turismo.

Conferenza stampa di presentazione

Acea Run Rome The Marathon organizzata per la sesta volta da Infront Italy, Corriere dello Sport – Stadio, Italia Marathon Club e Atielle, realtà capaci di trasformare la storica maratona capitolina in uno dei più imponenti eventi sportivi di massa del mondo. La storia è scritta, i record precedenti sono battuti, ma sembra essere solo l'inizio: in futuro numeri, storie, progetti, potrebbero essere ancora migliori. Acea Run Rome The Marathon presentata in Campidoglio, sede di Roma Capitale, con la presenza dell'Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato, il Presidente del Consiglio regionale Lazio Antonello Aurigemma, Alessandro Cochi CONI Lazio e Virman Cusenza Direttore Comunicazione Acea. Presente anche Alessandro Annibale Responsabile Commerciale Joma Sport.

Per gli organizzatori presenti Alessandro Giacomini Managing Director Infront Italy, Daniele Quinzi Direttore Marketing Corriere dello Sport – Stadio, Nicola Ferrante Presidente di Italia Marathon Club e Roberto Cianci Presidente Atielle. Presente anche Giampaolo Mattei Presidente Athletica Vaticana e Mario German De Luca Presidente del CSV Lazio. Ancora una volta il coordinamento generale dell’evento è affidato a Lorenzo Benfenati, Senior Manager Infront Italy, Race Director e Project Manager Acea Run Rome The Marathon, la direzione tecnica nonché responsabile del percorso Nicola Ferrante.



Expo Village al Circo Massimo

L’Expo Village per la prima volta sarà al Circo Massimo, nel cuore pulsante di Roma, aprirà per quattro giorni, da giovedì 19 a domenica 22. Maratona di Roma inserita nel nuovo circuito European Marathon Classics che raggruppa 8 delle migliori maratone d'Europa e la partenza di tutti e tre gli eventi sarà dal Colosseo e Fori Imperiali e l'arrivo, sempre per tutti, sarà al Circo Massimo. Un percorso sempre più veloce, con Acea Run Rome The Marathon che sia al femminile che al maschile è stata la maratona più veloce corsa in Italia nel 2025.

Così l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato: "Dal nostro arrivo nel 2021 la Maratona di Roma è passata da 8 mila iscritti con 2500 stranieri al sold out per la corsa competitiva con 36 mila partecipanti, raggiunto con 4 mesi d'anticipo, con oltre 25 mila runner stranieri da 166 paesi. Sarà un weekend di festa con oltre 120 mila presenze, tra atleti e accompagnatori, con una stima dell'indotto che supererà i 120 milioni di euro: oltre il doppio del 2024. Siamo orgogliosi di questo risultato enorme, che non è casuale. E' la conferma di come la collaborazione con gli organizzatori Infront Italy e Corriere dello Sport - Stadio sia stata positiva, lungimirante e vantaggiosa per Roma. La Maratona ormai ha raggiunto una dimensione internazionale, come dimostra l'ingresso nel European Marathon Classics, ma non ci accontentiamo: vogliamo continuare ad alzare il livello, anche avviando sinergie con altre maratone, come abbiamo fatto con quella di New York in autunno".

Acea quest’anno Acea rafforza ancora di più la partnership con la manifestazione poiché la competizione si svolgerà il 22 marzo, in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Acqua. L’hashtag che accompagna l’intera manifestazione è #RunForWater e celebra il profondo legame tra risorsa idrica e sport. Per l’occasione Acea ha previsto una serie di iniziative ispirate alla tutela della risorsa idrica, coniugando sport, sostenibilità e impegno per la tutela dell’ambiente e nei giorni delle gare fornirà 170.000 litri di acqua - equivalenti a oltre 500.000 brick da 0,25 litri - per garantire l’idratazione ai 36.000 runner attesi.

I brick avranno il brand “Acqua di Roma”, che, nella giornata mondiale dell’acqua, esprime il legame tra l’evento sportivo e la fonte sorgiva con cui Acea rifornisce la città da circa un secolo. In questo contesto nasce “La Maratona dell’Acqua”. Oltre ai brick, punti di ristoro saranno predisposti anche per l’Acea Water Fun Run, ACEA ha anche sviluppato l’App Acquea, pensata per atleti, cittadini e turisti, che permette di individuare, tra 3.500 punti idrici geolocalizzati a Roma, la fontana, il nasone o la Casa dell’acqua ACEA più vicina per dissetarsi e controllare il proprio livello di idratazione corporea.

Rome Running Week

Da lunedì 16 a domenica 22 marzo, un'intensa settimana 'tutta di corsa': Lunedì 16 presso l'Università Sapienza la tavola rotonda Acea Run Rome The Marathon per Roma. La maratona come laboratorio di salute, inclusione, alle 18 l'Aperitivo Solidale presso la sede di CSV Lazio con tutte le ONP aderenti al programma Charity della staffetta Acea Run4Rome, martedì alle 11 la mascotte Vittoria andrà a trovare i piccoli pazienti ricoverati al Bambino Gesù, mentre alle 17 la Coppa degli Ultimi sarà presentata in un incontro tra il Cardinale José Tolentino de Mendonca e la campionessa olimpica Francesca Lollobrigida a Palazzo Pio. Mercoledì 18 come da prassi ormai l'Udienza con il Santo Padre. Sarà la prima volta che una delegazione di Acea Run Rome The Marathon incontrerà Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, mentre da giovedì 19 alle 9 aprirà ufficialmente l'Expo Village con un fitto programma di eventi, talk, musica, approfondimenti sul palco. Sabato alle 18 la Messa del Maratoneta e dello Sportivo nella Basilica dell’Ara Coeli in Campidoglio officiata dal Cardinale Jean-Paul Vesco che, il giorno successivo, correrà la maratona. Domenica sera, dopo la maratona, alle 18.30 il Marathon Party, la festa delle medaglie.

Con Athletica Vaticana la Coppa degli Ultimi

Rinnovato il forte sodalizio con Athletica Vaticana, l’Associazione polisportiva ufficiale della Santa Sede, che per il quarto anno assegna la Coppa Degli Ultimi, confermata la Messa del Maratoneta e dello Sportivo" che si terrà sabato 21 marzo alle ore 18 - nella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli (Campidoglio). Sarà presieduta dal Cardinale Jean-Paul Vesco che, il giorno successivo, correrà la maratona. Saranno ben quattro le squadre di Athletica Vaticana che correranno la staffetta solidale Acea Run4Rome, tra queste, una è interamente costituita da Guardie Svizzere. In totale tra la staffetta solidale e la maratona saranno ben 37 gli atleti di Athletica Vaticana in gara,

Guinness World Record per il World Pacer Team

L’evento sarà anche un’occasione per svelare al mondo intero il World Pacer Team, la squadra di pacemaker più grande di sempre e che si prepara a fare epoca con i suoi 252 atleti del World Pacer Team. Atteso il conferimento del Guinness World Record per il team di pacer più grande mai registrato al mondo in una maratona ufficiale, il World Pacer Team sarà invitato sul palco per la cerimonia di premiazione con una speciale medaglia commemorativa.

Rome is Woman

Dopo il successo della prima edizione, Acea Run Rome The Marathon si è svolto il progetto «Rome is woman», appuntamenti aperti a tutte le donne che vogliano intraprendere un percorso di cambiamento concreto, attraverso allenamento ma anche i consigli di ospiti su temi come pilates, alimentazione, tecnica di corsa e mental coaching. La regina di questo spazio di allenamento è la romana Lucilla Andreucci, ex maratoneta e mezzofondista azzurra.

Altri progetti di Acea Run Rome The Marathon

Tanti i progetti legati alla maratona, prosegue con determinazione il proprio percorso verso la sostenibilità e, in particolare, verso la riduzione dell’impatto ambientale dell’evento. Il Ponte Settimia Spizzichino, km 6 della gara, è stato rinominato 'Ponte della pace', tema molto attuale. Con il coinvolgimento della Organizzazione No Profit “VitalVoices” vi sarà l'iniziativa “The Mother’s call”, che vedrà coinvolta una mamma israeliana e una palestinese che parteciperanno a diversi momenti all’interno del palinsesto dell'evento, con talk sul palco e altro.

Sancita l’unione con La Corsa di Miguel e la collaborazione con Sport Senza Frontiere, grazie alla quale hanno preso il via 20 percorsi gratuiti di inclusione attraverso lo sport destinati a bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni che vivono in condizioni di fragilità nei Municipi III, V e XIV nel territorio di Roma, che saranno presenti sabato alla Acea Water Fun Run – Saturday 5K.

Con la psicologa e psicoterapeuta Cristiana Crocicchia il nuovo progetto di questa edizione ENJOY42!, un percorso esperienziale di gruppo che attraverso strumenti e tecniche di mental coaching ha offerto ai partecipanti l’opportunità di conoscersi meglio e godersi il percorso. Quattro tappe, quattro guide e quattro chiavi per accendere determinazione, forza interiore e gioia.

Tutto nuovo anche il sodalizio tra Acea Run Rome The Marathon e Congo River Marathon unite nel progetto Academy di Kinshasa che ha l’intento di rendere lo sport accessibile, introducendo bambini e giovani adulti alla corsa in un ambiente divertente, strutturato e inclusivo, promuovendo salute, disciplina e spirito di comunità attraverso la nascita della Runner Youth Academy che sarà di base a Kinshasa, primo frutto di questa alleanza. Progetto che è stato illustrato dal Consigliere Agape Ets Giancarlo Attili.