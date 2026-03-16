Candidato al Guinness dei primati il World Pacer Team di Acea Run Rome The Marathon  

L’evento sarà anche un’occasione per svelare al mondo intero il World Pacer Team, la squadra di pacemaker più grande di sempre e che si prepara a fare epoca candidandosi ad entrare nel Guinness World Records.

Il World Pacer Team

Se non bastasse l’emozione di correre lungo le strade della Città Eterna, di farlo da maratoneti, di diventare gladiatori per sempre, Acea Run Rome The Marathon ha aggiunto un altro tassello a questo ricchissimo bagaglio, quello della gloria di partecipare all’evento con il pacer team più grande al mondo.

Saranno 252 gli atleti del World Pacer Team, selezionati dalla maratoneta capitolina Federica Romano, che negli anni ha acquisito grande esperienza in tantissimi eventi sia italiani che esteri. Nella sua carriera, anche tante attività da pacer nelle Major Marathons come New York, Chicago, Londra e Praga, ma anche le italianissime Venicemarathon, Veronamarathon o Napoli City Half Marathon e maratona di Pisa. Un lavoro certosino, quello di Federica Romano, che l’ha portata ad analizzare migliaia di profili e studiare strategie sempre nuove, come i pacer fit-walking o i buddy pacer, per migliorare l’offerta verso i maratoneti.

Ben 111 dei 252 atleti provengono da 26 nazioni straniere, mentre l’Italia è tutta sulla linea di partenza con pacer da tutte le regioni. Nel World Pacer Team anche 89 donne, tutti insieme porteranno al traguardo i 36mila maratoneti con tempi dalle 2h50’ fino alle 4h55’ e ogni 10’ dalle 5h00’ alle 6h00’, poi 6h15’ e 6h30’ ai quali si affiancheranno i pacer del servizio pacer fitwalking con i tempi per tagliare il traguardo di 5h30’, 5h40’, 5h50’, 6h00’, 6h15’ e 6h30’. Altra novità di questa edizione è l’introduzione dei pacer «scopa» che accompagneranno gli ultimi atleti al traguardo entro il tempo massimo di gara conteggiato dalla partenza dell’ultima onda. Per questa edizione, è stata introdotta anche la possibilità di seguire pacer che metteranno in pratica il metodo Galloway Run-Walk-Run (per maggiori informazioni CLICCA QUI).

Guinness World Records

Un pacer team così grande ha subito catturato l’attenzione mediatica, portando gli organizzatori ad intraprendere la candidatura per il conferimento del Guinness World Records. La strada è, dunque, tracciata, toccherà ai 252 atleti del World Pacer Team farsi trovare preparati di fronte al giudizio degli ispettori che controlleranno l’effettivo numero di finisher. Al termine della manifestazione, atteso il conferimento del Guinness World Record per il team di pacer più grande mai registrato al mondo in una maratona ufficiale, il World Pacer Team sarà invitato sul palco per la cerimonia di premiazione con una speciale medaglia commemorativa.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla Acea Run Rome The Marathon e Acea Run4Rome sono chiuse. Le iscrizioni alla Stracittadina Fun Run sono aperte sul sito fino a mercoledì 18 marzo 2026, salvo chiusura anticipata per esaurimento pettorali. Sul sito sono disponibili quote di iscrizione bambino e adulto e con possibilità di richiedere il ritiro del pettorale in area expo oppure la consegna presso il proprio domicilio.

Il metodo Galloway: Run-Walk-Run

Sarà la prima volta in cui in Europa verrà ufficialmente inserito un gruppo di pacer che seguirà l’approccio Run-Walk-Run, ideato dall’ex atleta statunitense, maratoneta olimpico a Monaco 1972, scomparso di recente, Jeff Galloway. La strategia Galloway prevede l’alternanza di corsa e camminata, permettendo di ridurre sensibilmente i tempi di recupero degli allenamenti, di far crescere la distanza massima con minori rischi di sovraccarico fisico e psicologico, potendo sempre contare sulla possibilità di recuperare energie fisiche e mentali nella fase di camminata. Ben 7 i pacer statunitensi che, coordinati da Chris Twiggs, condurranno al traguardo gli atleti con il metodo Galloway nei tempi di 4h15’ - 4h30’ - 4h45’ - 5h00’ - 5h30’ - 6h00’ - 6h30’.