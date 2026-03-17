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Maratona di Roma, il percorso di gara

Maratona di Roma, il percorso di gara

Il percorso della maratona di Roma. Il via dai Fori Imperiali e arrivo al Circo Massimo
1 min

ROMA – I Fori Imperiali si vestono di allegria, entusiasmo e colore con i 36mila maratoneti di Acea Run Rome The Marathon, gli oltre 6mila partecipanti della staffetta Acea Run4Rome e 166 nazioni del mondo. La Maratona di Roma sfila lungo uno dei percorsi più suggestivi del mondo, sotto lo sguardo del Colosseo e lungo i Fori Imperiali, passando per il Vittoriano e piazza Venezia, il Circo Massimo e il Lungotevere, Castel Sant’Angelo, viale della Conciliazione e la Basilica di San Pietro prima di arrivare al Circo Massimo. 

 

 

 

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