Acea Run Rome The Marathon, fatti e numeri di un trionfo da 60mila presenze

ROMA – E’ arrivato il grande giorno, l’apertura dell’Expo Village della 31^ Acea Run Rome The Marathon che entra nella storia per essere la prima volta di un evento sportivo di questa portata all’interno del Circo Massimo. Oggi, giovedì 19 marzo, ha iniziato a prendere forma l’obiettivo che gli organizzatori della Acea Run Rome The Marathon avevano promesso a sé stessi, a Roma Capitale, al mondo dei maratoneti, di raggiungere domenica 22 marzo 36mila maratoneti.

L’Expo Village

Il Circo Massimo è il cuore pulsante della storia della Città Eterna, il più grande impianto sportivo dell’antica Roma che con la Maratona torna a rivestire il suo storico ruolo accogliendo, con ingresso libero, gli oltre 60mila runners che tra sabato 21 e domenica 22 correranno la Acea Run Rome The Marathon, la staffetta Acea Run4Rome e la Acea Water Fun Run. Si potrà assistere ad eventi, convegni e talk sul palco principale, partecipare a giochi e attività, condividere momenti di impegno sociale, ritirare il proprio pettorale e kit gara. Un impianto di 8mila metri quadrati complessivi di cui 5mila coperti, la più ampia area coperta mai realizzata al Circo Massimo che ospita oltre cento espositori previsti. Presenti anche stand organizzati dai volontari di CSV-Lazio ETS, coorganizzatori della Acea Water Fun Run-Saturday 5k con laboratori, visite gratuite per la prevenzione sanitaria, animazione per grandi e bambini.

Orari Expo Village Circo Massimo

- Giovedì 19 marzo | 9:00 – 20:00

- Venerdì 20 marzo | 9:00 – 20:00

- Sabato 21 marzo | 9:00 – 18:00

- Domenica 22 marzo | 9:00 – 18:00 (eccezionalmente aperto anche il giorno della maratona per i visitatori)

- Domenica 22 marzo non sarà possibile ritirare il pettorale

Mother’s call, la Barefoot Walk e il Ponte della Pace

Acea Run Rome The Marathon crede in un mondo migliore e ha creato il 'Ponte della pace' al Ponte Settimia Spizzichino, al km 6 della gara. L’iniziativa è collegata alla Barefoot Walk: Mothers’ Call for Peace di martedì 24 marzo, un appello che chiede la fine della violenza e la tutela dei bambini colpiti dal conflitto israelo-palestinese. A guidare il cammino simbolico saranno Reem Al-Hajajreh e Yael Admi, candidate al Premio Nobel per la Pace, che attraverseranno la città a piedi nudi in un gesto potente e universale. Sabato 21 marzo alle ore 12.00 Reem e Yael saranno ospiti sul palco dell’Expo Village di Acea Run Rome The Marathon per lanciare il loro messaggio di pace.

Montecitorio Running Club

Alla staffetta Acea Run4Rome parteciperà anche una squadra del Montecitorio Running Club, costituita dall’Onorevole Fabrizio Benzoni e dai suoi colleghi Giulia Pastorella, Enrico Costa, Andrea Tremaglia, che correranno per la Fondazione Bambino Gesù ETS. Montecitorio Running Club è un’associazione sportiva presieduta dall'Onorevole Maurizio Lupi a cui aderiscono 70 deputati e deputate appartenenti a tutte le forze politiche della compagine parlamentare. Si tratta di una prima volta per il Montecitorio Running Club che, ad oggi, ogni anno vede una rappresentanza anche alla maratona di New York.

Un minuto di…rumore con Fondazione Giulia Cecchettin

Prima della partenza della Acea Run4Rome ci sarà “Un minuto di rumore”, un momento simbolico voluto dalla Fondazione Giulia Cecchettin, in cui gli atleti saranno invitati a fare rumore per richiamare l’attenzione sul tema della violenza contro le donne e sull’importanza di non restare in silenzio. Testimonial di questa iniziativa è l’azzurro Davide Re, che correrà per la Fondazione e organizzerà sabato 21 marzo alcuni allenamenti dedicati alle squadre che la sostengono.

Ricchissimo e molto emozionante il cerimoniale di partenza durante il quale, come da tradizione, si assisterà anche alla sfilata della Legion XIcima (undecima) del Gruppo Storico Romano che marcerà in direzione degli atleti per poi schierarsi. Seguiranno le note intonate dalla Banda musicale del Corpo di Polizia di Roma Capitale diretta dal maestro e direttore Andrea Monaldi che eseguirà l'inno nazionale della repubblica italiana, cantato dal mezzo soprano Isabella Amati.

I primi a partire saranno i Diversamente abili Gruppo INiX (Spingitori e altri) capo a INiX, che sta per ‘Insiemeper…’, da completare con ‘realizzare un sogno’, nello specifico quello di far percorrere una maratona ad un disabile in carrozzina concretizzando al contempo due sogni, quello di chi spinge e di chi viene spinto. All’Acea Run Rome The Marathon ci saranno con la solita formula, il rapporto 1:1 tra spinto e spingitore. In particolare, il gruppo sarà formato da 16 ragazzi spinti, 20 spingitori e delle carrozzine e 5 assistenti in bicicletta.

I numeri

Una vera magia, quella compiuta dagli organizzatori, che hanno incrementato del 35% le presenze, raccogliendo sempre più consensi dalle nazioni straniere.

Sono dunque 36mila i maratoneti al via della 31^ Acea Run Rome The Marathon. Se l’Italia c’è tutta, la sua presenza conto solo per il 25%, un trionfo internazionale che vede sventolare 166 bandiere sulla linea di partenza. Nelle prime 10 posizioni, oltre all’Italia, Francia (6.638), Regno Unito (4.814), Germania (1.982), Belgio (1.561), Polonia (1.356), USA (1.189), Spagna (1.057), Paesi Bassi (1.034) e Irlanda (937), per un totale di 29.966 presenze. C’è chi arriva da molto lontano, come dal Brasile e Messico (416 e 333, rispettivamente) e da lontanissimo, come i 77 Neozelandesi che affrontano il viaggio più lungo per immergersi ne «La Grande Bellezza».

Nei confini di casa nostra, il Lazio difende la prima posizione con 4.412 presenze di cui 3.800 cittadini della Capitale. Roma, dunque, risponde al suo stesso richiamo e scende in strada a partecipare a questa straordinaria ovazione.

Roma piace proprio a tutti, sulla linea di partenza ci saranno 10.218 donne, un risultato che soddisfa gli organizzatori che possono toccare con mano anche l’impegno profuso dagli allenamenti dedicati «Rome is Woman». Altro dato che piace, è la crescita raddoppiata dei giovani di età compresa tra i 20 e i 29 anni, che passa dal 18% al 24%.

I compleanni

Sarà una festa di compleanno per Carl Aamodt, Enrico Alessandrini, Jonathan Alexandre, Wesley Almeida, Fabienne Annina Ambühl, Antonio Amitrano, Francesca Angelini, Patrizia Antonini, Giovanni Arsie, Alex Balag, Elodie Barbarot, Tiago Barros, Brigitte Baudement, Jean-Baptiste Baylac, Stefano Beninato, Adriano Beretta, Jürgen Berger, Vanessa Bernat, Charlotte Besson, Charlotte Beyer, Kacper Bielak, Niamh Boland, Håkon Borgen, Marianne Bosch—Torres, Kristina Bosilj, Sophia Bourzgui, Mélissa Bradtke, Alexander Braine-Porter, Massimiliano Broli, Oliver Brown, Thomas Browning, Jack Bryan, Hugo Callens, Domenico Cantarini, Carlos Capitán, Jessica Carrillo, Miranda Matt Carter, Paula Carvalho, Vincent Chapeleau, Ellena Chitty, Vincart Christophe, Juwann Christopher, Michele Ciliberti, Louise Cooper, Giovanni Corduano, Jose Costa, Ruairi Coyne, Marie Hélène Da Silva, Michelle Dantas Melo De Mendonça, Chris Davies, Alexis De Villeroché, Marco Den Haan, Sarah Desiage, Verena Dewies, Marc-Aurèle Dubois, Jamie Edwards, Agust Egilsson, Emelie Elgström, Leonardo Falcioni, Kena Sofia Flores, Sierra Michael Fourgeux, Ciara Fox, Nancy Franz, Mauro Frenguellotti, Ciaran Gallagher, Sara Garduño Sánchez, Alice Giammanco, Terence Graham, Julia Grattarola-Sibilla, Adam Griffin, Iwona Gruszka, Gianluca Guadin, Valentin Guillotte, Mélanie Guillou, Imran Hassanjee, Anaïs Haye, Thomas Hayen, Sonia Helias, Peter Hewart, Alexandra Hicks, Lucio Hoffner, Dylan Holman, Chris Illsley, Mihail Ivanov, Marija Ivanović, Cherish Johnette, Connor Jones, Justyna Kaczanowska, Mansour Kashta, Tomáš Khol, Alexandra Koller, Julie Kvinen, Bogusła Kwiatkowski, Jean Francois Lagesse, Natalia Lasova, Nathalie Le Bris, Leroy Lea, Stephanie Lebeau, Kyle Lees, Angela Levine, Joanna Lewicka, Ferreira Livio, Maria Camila Lopez Aguilar, Gianmarco Lorefice, Fabio Macrì, Donato Manella, Emond Marielle, Annamaria Marini, Gabriel Martinez Pereira, Brett Masica, Nicolò Mattalia, Thibaut Maurras, Aaron James Mcgovern, Kerrie Mcintyre, Andrea Mennillo, Gabriel Mercado, Maximilian Messer, Manuel Mikolajczak, Nikola Milanovic, Ajit Mistry, Florie Moranville, Erwin Moszczynski, Céline Mouthuy, Ralph Müller-Bidinger, Jamie Murphy, Jana Nadvornikova, Roux Nicolas, Daniel Nicolás Muñoz, Hale Marie Ortiz, Clement Pacula, Liberty Paley, Léa Pamart, Martina Pennetta, Luca Pizzigati, Michael Read, Charlotte Maria Costanza Reekmans, Robert Rees, Are Wroldsen Ribe, Paolo Rinaldi, Mandler Robin, Dayana Salazar, Filippo Salvucci, Andrea Sanfilippo, Michael Schilling, Adriane Schneider, Michael Schumacher, Ludivine Si Tayeb, Marianne, Simonassi Daniel Śliwiński, David Smyth, Paolo Spalvieri, David Spier, Alexandre Suffren, Alessia Tarsi, Jesse Tedesco, Huart-Eeckhoudt Thierry, Dmitrii Tokarev, Maya Töpperwien, Tommaso Tosarelli, Boglárka Toth-Urbán, Joshua Towler, Max Treharne, Tom Van Der Werf, Laura Whittaker, Malgorzata Wieczorek, Roxanne Wouters, Cathryn Yerage, Michał Ziemkiewicz.

Tutti insieme soffieranno su 6.704 candeline.