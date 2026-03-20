Il Sindaco Roberto Gualtieri ha inaugurato l’Expo Village della 31^ Acea Run Rome The Marathon

Affidato al Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri e all’Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo Alessandro Onorato il taglio del nastro sul palco centrale all'interno dello stand di Acea.

Ad accogliere gli ospiti d’onore gli organizzatori di Acea Run Rome The Marathon, il Direttore Marketing Infront Italy Stefano Deantoni, il Direttore Marketing Corriere dello Sport - Stadio Daniele Quinzi, il Presidente di Italia Marathon Club Nicola Ferrante, il Race Director e Senior Manager di Infront Italy Lorenzo Benfenati, la Presidente di Acea Barbara Marinali ed il Responsabile Commerciale Italia Joma Sport Alessandro Annibale.

Dal palco il messaggio del Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri: “Domenica Roma vivrà una straordinaria festa dello sport, un appuntamento che per noi è diventato una vera tradizione. Ci aspettiamo circa 100.000 persone tra atleti e accompagnatori: un dato che racconta bene la forza e l’attrattività di questo evento, anche a livello internazionale.

Voglio davvero ringraziare gli organizzatori e tutti i volontari, e fare un grande augurio a tutte le atlete e gli atleti, che sono i veri protagonisti di questa giornata. Li vedremo correre per 42 chilometri lungo uno dei percorsi più belli del mondo, immersi nella storia e nella bellezza della nostra città.

Accanto alla gara ci sarà un programma ricchissimo di iniziative, tutte nel segno della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente. Il fulcro sarà l’Expo Village al Circo Massimo: una festa per chi ama lo sport, per i romani e per i tanti turisti che parteciperanno agli eventi.

E poi c’è un aspetto a cui tengo molto: questa manifestazione è anche un’occasione per promuovere valori fondamentali come la pace, la cittadinanza democratica e la convivenza tra i popoli. Sono valori che lo sport riesce a trasmettere in modo diretto, autentico, come pochi altri linguaggi sanno fare".

Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato: "Per la prima volta il villaggio della Maratona è al Circo Massimo, un luogo unico: possiamo dire che sia l’Expo più bello del mondo. L’idea di allestire qui uno spazio pubblico a aperto a tutti, con tante attività anche per i bambini, è vincente. Abbiamo visto tanti turisti, famiglie e appassionati che non correranno passeggiare questa mattina. La maratona è una festa democratica che ha raggiunto numeri record, passando dagli 8 mila iscritti alla corsa competitiva del 2021 ai 36 mila di questa domenica, con 60 mila partecipanti a tutte le iniziative, oltre 120 mila presenti all'evento compresi gli accompagnatori e un indotto per la città da più di 120 milioni di euro, più del doppio rispetto ai 50 milioni del 2024".

Così il Direttore Marketing Infront Italy Stefano Deantoni: “Come organizzatori siamo orgogliosi di essere riusciti a portare avanti il progetto di crescita di questo evento, così come di aver portato l’Expo Village qui al Circo Massimo, in pieno centro storico. Ringrazio le amministrazioni, le associazioni, i partner dell’evento e tutti i runner che prenderanno parte alla manifestazione, buona maratona a tutti”.

Intervenuto anche il Direttore Marketing Corriere dello Sport - Stadio Daniele Quinzi: “Il motto di questa edizione è «E’ solo una maratona, finché non la corri a Roma», è una sintesi di tutto quello che rappresenta questa magnifica città e di questo straordinario evento che non ha nulla da invidiare a nessuna capitale del mondo. Siamo diventati il settimo brand più forte al mondo, come sottolineato dal Sindaco Gualtieri e dall'Assessore Onorato, è avvenuto in pochissimo tempo, in sole quattro edizioni. Siamo entusiasti ed orgogliosi, siamo fieri di esserci superati di anno in anno e di essere andati oltre quello che noi stessi pensavamo di poter fare. Ci siamo riusciti anche sfruttando questa eccezionale location che è il Circo Massimo, la grande novità di questa 31esima edizione, prima volta nella storia della nostra maratona. Lavoreremo perché questa sia la maratona più bella del mondo”.

Presidente di Italia Marathon Club Nicola Ferrante: “Partiremo dal Colosseo, dai Fori Imperiali e il percorso si snoderà lungo vie e piazze che sono tra le più belle di Roma e non è sempre facile riuscirci a causa di tante attività che si svolgono in città. Buona maratona a tutti, divertitevi”.

Presidente Acea Barbara Marinali: “Oggi inauguriamo presso lo stand acea l’Expo Village della Acea Run Rome The Marathon al Circo Massimo. È una occasione per ricordare che quest’anno la maratona coincide con la Giornata Mondiale dell’Acqua, ed è prioritario riflettere sulla gestione di questa preziosa risorsa” -ha dichiarato la Presidente di Acea, Barbara Marinali -. “Acea ha lanciato inoltre una campagna di comunicazione mirata su questo tema partita l’8 marzo per raccontare il viaggio dell’acqua ricordando che nei paesi con difficile accesso all’acqua è proprio sulle donna che la raccolta dell’acqua ricade tre volte più che sugli uomini. La campagna si concludera’ il 22 marzo giornata dedicata all’acqua, raccontando il viaggio che la rete Acea trasporta nelle case dei cittadini. Inoltre, poiché la sostenibilità passa anche dal packaging, dove l’uso del brick rappresenta una scelta consapevole, abbiamo presentato quest’anno un brick per l’idratazione dei runner e dei visitatori che ha un brand speciale: Ah2O!, la formula chimica dell’acqua che si può leggere anche Ao’! Con un gioco di parole che ricorda il legame della città con l’acqua che Acea fornisce a Roma da oltre un secolo. Queste iniziative incontrano perfettamente anche i messaggi di FAO che e’ vicina alle azioni di sensibilizzazione che abbiamo diffuso quest’anno. Proteggere l'acqua infatti significa proteggere la vita, partendo da piccoli gesti e scelte di consumo sostenibili”.

Sul palco anche il Responsabile Commerciale Italia Joma Sport Alessandro Annibale: “Abbiamo prodotto tre calzature speciali che celebrano questa edizione, vi aspettiamo al nostro stand per provarle sul tapis roulant”.

IN TELEVISIONE

Prevista diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport Arena e in streaming su NOW dalle 9.00 con commento di Nicolò Gatti e Alessandro Nocera. Acea Run Rome The Marathon sarà distribuita in 66 Paesi nel mondo, per la prima volta anche Stati Uniti d’America e Canada.

Il programma di venerdì

09.00 - 10.00

Welcome & Live Music

10.00 - 10.30

Acea Run Rome The Marathon & Acea Water Fun Run 2026. Percorso & info utili

10.45 - 11.15

European Marathon Classic

11.15 - 11.45

Charity Program Special Olympics Sport Senza Frontiere

12.05 - 12.30

Cerimonia di inaugurazione Expo Village

12.40 - 13.00

Acea Run Rome The Marathon & Acea Water Fun Run 2026. Percorso & info utili

13.00 - 14.30

Live Music

14.30 - 15.00

TALK Mass Events E Sostenibilità

15.00 - 15.20

Acea Run Rome The Marathon & Acea Water Fun Run 2026. Percorso & info utili

15.20 - 15.45

Talk Survival Trekking

15.45 - 16.10

Partners Royal Enfield

16.10 - 16.30

Talk La respirazione nel running

16.30 - 17.00

Talk Run around the world in cooperation with World Athletics

17.00 - 17.30

Enjoy42 - Mental Coaching

17.30 - 18.10

Partners Joma, Hyunday e ProAction corrono insieme alla ARRTM

18.10 - 18.30

Talk Change to Run in collaborazione con Università Sapienza

18.30 - 18.45

Charity Program Fondazione Telethon & Walk of Life

18.45 - 19.00

Talk Runners and pacers in the world

19.00 - 19.20

Acea Run Rome The Marathon & Acea Water Fun Run 2026. Percorso & info utili

19.20 - 20.00

Live Music

Il programma di sabato

9.00 - 11.30

Welcome & Live Music

9.00 - 10.00 Warm Up

9.00 - 11.30

Start Acea Water Fun Run Fori Imperiali

11.30 - 11.45

Charity Program Fondazione Telethon & Walk Of Life

11.45 - 12.00

Charity Program Vital Voice

12.00 - 12.30

Talk Rome Is Woman

12.30 - 13.00

Talk Una Corsa Verso La Sostenibilità

13.00 - 13.15

Charity Program Inix, Gli Spingitori

13.15 - 13.45

Talk “Sempre Di Corsa”

13.45 - 14.15

Live Music

14.15 - 14.45

Partners Joma Presenta Rs9000 “Acea RRTM Edition”

14.45 - 15.00

Acea Run Rome The Marathon 2026. Percorso & Info Utili

15.00 - 15.30

Atleti Élite E Sub-Élite

15.30 - 15.45

I Senatori D

15.45 - 16.15

I Pacers Della RRTM

16.15 - 17.00

Talk Acea Run For Water

17.00 - 17.20

Charity Program Sport & Smile Aned Sport

17.20 - 17.40

Charity Program Fondazione Telethon & Walk Of Life

17.40 - 18.00

Run Rome The Marathon 2026. Percorso & Info Utili

18.00

Chiusura Expo

Orari partenze domenica 22 marzo

- ore 8:00: partenza wheelchair e spingitori

- ore 8:10: partenza 1^ onda griglie TOP + A

- ore 8:20: partenza 2^ onda griglie B

- ore 8:30: partenza 3^ onda griglie C

- ore 8:45: partenza 4^ onda griglia D

- ore 9:00 partenza 5^ onda griglia E

- 0re 9:15: partenza staffetta

Orari Expo Village Circo Massimo

- Giovedì 19 marzo | 9:00 – 20:00

- Venerdì 20 marzo | 9:00 – 20:00

- Sabato 21 marzo | 9:00 – 18:00

- Domenica 22 marzo | 9:00 – 18:00 (eccezionalmente aperto anche il giorno della maratona per i visitatori)

- Domenica 22 marzo non sarà possibile ritirare il pettorale