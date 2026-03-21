sabato 21 marzo 2026
Maratona di Roma, orari di partenza

A che ora parte la Acea Run Rome The Marathon
1 min

36mila maratoneti al via della 31^ Acea Run Rome The Marathon, 6mila gli atleti impegnati nella staffetta solidale Acea Run4Rome, tra queste, 4 staffette di Athletica Vaticana, è iniziato il conto alla rovescia per la festa della 31^ Acea Run Rome The Marathon. 

Orari di partenza di domenica 22 marzo

- ore 8:00: partenza wheelchair e spingitori
- ore 8:10: partenza 1^ onda griglie TOP + A
- ore 8:20: partenza 2^ onda griglie B
- ore 8:30: partenza 3^ onda griglie C
- ore 8:45: partenza 4^ onda griglia D
- ore 9:00 partenza 5^ onda griglia E
- 0re 9:15: partenza staffetta

Ore 10.20 Arrivo primo M
Ore 10.35 Arrivo prima F
Ore 11.00 Premiazione gara Uomini
Ore 11.05 Premiazioni gara Donne 
Ore 15.15 Tempo limite, arrivo ultimo finisher
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

