Maratona di San Valentino, lunga storia anche per la mezza

Maratona ma non solo a Terni domenica 16 febbraio, perché come da tradizione per la Maratona di San Valentino, alla classica gara sui 42,195 km saranno abbinate altre distanze, a cominciare dalla mezza maratona anche questa alla sua edizione numero 14. La prova sui 21,097 km ha sempre fatto registrare alti numeri di partecipazione, superando a più riprese la soglia dei 1.000 arrivati prima della forzata sosta per il covid. La ripresa è stata lenta, ma questo potrebbe essere l’anno per tornare oltre il muro.

I record della corsa sono in mano straniera, burundiana per la precisione per merito di Onesphore Nzikwinkunda, primo nel 2022 in 1h05’32” e di Cavaline Nahimana che nel 2020 ha corso in 1h15’27”. Lo scorso anno il successo è andato al kenyano Simon Kibet Loitanyang, in 1h07’00” e alla “solita” Silvia Tamburi, vincitrice per 5 volte (più 2 maratone) in 1h22’14”.

La mezza si aggiungerà alla maratona, alla Family Run di 8 km e alla Dog Run di 2 km. Per tutti partenza da via Aleardi e il nuovo marathon Village presso il Palaterni di via dello stadio,con lo start fissato per le ore 9:30. Anche per la mezza come per la maratona saranno presenti i pacemaker, a cominciare da quello per correre in 1h37’ e fino alle 2h15’. Il costo dell’iscrizione, fino al 31 gennaio, sarà di 37 euro per la maratona e 27 per la mezza.

Tantissimi i servizi messi a disposizione di corridori e accompagnatori, dagli hotel e ristoranti convenzionati con la gara al servizio fotografico fino al free bus shuttle turistico per entrare a più stretto contatto con la città, senza dimenticare il baby parking per i figli.