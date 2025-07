Le cinque gare più spettacolari da 10km in Italia in autunno

Luglio, pieno sole, pieno caldo, ma anche con agosto di mezzo forse il momento per una vita un pochino più rilassata grazie alle probabili vacanze estive e dunque la possibilità di iniziare a correre e mettersi come obbiettivo una 10km in autunno . Magari la prima gara in assoluto, magari no, ma comunque una distanza dove ci si può divertire parecchio sia in gara sia negli allenamenti che con ripetute, fartlek, variazioni di ritmo possono essere anche molto divertenti e sempre molto stimolanti.

In Italia ci sono splendide e ‘focose’ gare da 10km dove si può dare il massimo, godere di paesaggi o città uniche oltre che di organizzazioni di primissimo livello. Queste le 5 gare da 10km più importanti e famose d’Italia per l’autunno.

MONZA - Si potrebbe iniziare domenica 28 settembre con Monza21, la gara organizzata da Mg Sport - FollowYourPassion nell’Autodromo Nazionale di Monza e nell’attiguo parco. Si parte dalla pista con il semaforo verde, proprio lì dove i bolidi della Formula1 sfrecciano ogni anno, si corre in pista tra cordoli e chicanes, si esce nel verde e nel relax dello splendido parco e si rientra in pista per l’allungo finale. In programma anche la 10km e la 5km in versione non competitiva, si corrono anche la mezza maratona e la 30km.

VERONA - Domenica 12 ottobre al via la prima edizione della Verona Run Fast 10k, nuovissima gara ideata dagli organizzatori della Eurospin Verona Run Marathon di novembre. Prima edizione, si correrà sul velocissimo Lungadige Attiraglio, 10km con una sola curva, 5km all’andata e 5km al ritorno verso l’arrivo. Versione competitiva con solo 1000 atleti possibili e versione non competitiva per altri 500. Numero chiuso per garantire ‘velocità’ in gara a tutti. La magia dell’Adige sempre al fianco e zero auto in vista, la zona da anni la domenica è interdetta al traffico a favore di camminatori e runner.

VENEZIA - Altra imperdibile gara da 10km è quella firmata da Venicemarathon in occasione della superlativa maratona. Domenica 26 ottobre in programma la blasonata 42km con partenza da Stra, la 21km (già sold-out) e la spettacolare 10km (10,8km) che vedrà il via dal Parco San Giuliano di Mestre (porta blu - Exposport Venicemarathon Village). Si raggiungerà Venezia attraverso il Ponte della Libertà per entrare quindi nella rinnovata area portuale e raggiungerai il centro storico dove si vivrà la parte più speciale ed indimenticabile della corsa. Si correrà a fianco del Canale della Giudecca fino a Punta della Dogana, si attraversa il Canal Grande su un ponte galleggiante, costruito appositamente per la Venicemarathon, si transita poi per Piazza San Marco (acqua alta permettendo...), vicino al Campanile e al Palazzo Ducale, per poi raggiungere la linea di arrivo situata in Riva Sette Martiri. Negli ultimi 3 chilometri di gara gli atleti affronteranno 14 ponti, tutti attrezzati con rampe di legno che li rendono accessibili. Una vera sfida in uno scenario unico al mondo.

MILANO - Domenica 23 novembre ancora velocità e adrenalina a Milano con Milano21, sempre organizzata da MG Sport - FollowYourPassion. C’è anche una convenzione d’iscrizione per chi vuole fare anche Monza del 28 settembre sopra descritta. A Milano da sempre si corre forte, la città è piatta e veloce e così la 10km prevista da Milano21 promette grandi soddisfazioni con il cronometro e spettacolo nel centro cittadino tra CityLife e il Castello Sforzesco.

FIRENZE - Domenica 30 Novembre si svolgerà, in concomitanza con la 42km, la seconda edizione della 10K Firenze Marathon, 10km agonistica, certificata Fidal, con partenza alle 8.30 da Via Tornabuoni. Una gara rivolta a tutti coloro vogliono partecipare all’evento ma in una distanza minore, sarà un’occasione speciale per vivere la storica maratona fiorentina da protagonista, con un percorso completamente nel centro storico di Firenze e con arrivo sempre nella splendida cornice di Piazza Duomo.