Il percorso della Termal Bologna Marathon, l'arrivo è in piazza Maggiore

BOLOGNA – Domenica 1 marzo la Termal Bologna Marathon, gara che ha riscosso ampio successo facendo registrare il sold out con inatteso anticipo.

Una maratona che racconta Bologna

Quasi 9mila i runner iscritti alla Termal Bologna Marathon, alla 30 Km dei Portici e alla Run Tune Up Half Marathon quale sarà il percorso lungo il quale, domenica 1 marzo, potranno respirare la bellezza di Bologna. Un tracciato che unisce velocità e scorrevolezza, caratteristiche amate da tanti atleti a caccia di prestazione, ad una profonda identità, permettendo di addentrarsi nell’anima di Bologna, chilometro dopo chilometro.

Un vero viaggio attraverso la città: dal cuore medievale ai quartieri moderni, dai portici storici agli spazi aperti, dalla memoria culturale all’energia contemporanea.

Maratona 42,195 km

Partenza – km 8, il cuore storico e l’energia della partenza

Partenza della Termal Bologna Marathon alle 9:00 di domenica 1 marzo 2026 da via Irnerio, nel cuore dell’area universitaria, uno dei luoghi simbolo della città. I primi chilometri scorrono per gran parte nel centro storico, permettendo ai runner di immergersi subito nell’atmosfera più autentica di Bologna, tra portici, palazzi storici e il tifo del pubblico.

Dopo la fase iniziale, il tracciato si dirige verso il settore sud-ovest della città, raggiungendo via Saragozza, uno degli assi storici più iconici di Bologna: un lungo rettilineo porticato, parte del sistema dei portici bolognesi riconosciuti Patrimonio UNESCO, caratterizzato da una progressione regolare ideale per trovare ritmo nei primi chilometri di gara.

Km 8 – km 36, la Bologna dei quartieri, degli spazi aperti e della continuità

Lasciata l’area di Saragozza, il percorso taglia i Viali cittadini ed entra in una zona più residenziale e tranquilla, attraversando una sequenza di vie che accompagna i runners verso la parte sud-orientale della città, tra cui via Leandro Alberti, via Malvolta, via Torino e l’area delle Due Madonne, dove la maratona assume un carattere più raccolto e lineare, ideale per gestire l’andatura.

La gara prosegue toccando la Zona Fiera District, dove si possono ammirare le famose Torri dall’archi-star Kenzo Tange per poi approdare, attraverso l’iconico passaggio interno alla sede Unipol di Porta d’Europa, in via Ferrarese, uno dei tratti più lunghi e continui dell’intero percorso. Qui la città si apre, gli spazi diventano più ampi e il tracciato consente una corsa fluida e costante, accompagnando i runner verso la zona nord di Bologna.

Entrando nel Quartiere Navile, la maratona attraversa via Vittorio Peglion, via Bentini e via Cristoforo Colombo, in un contesto urbano moderno, caratterizzato da grandi assi stradali e da una viabilità scorrevole.

Km 36 – km 42, il rientro in città e l’arrivo monumentale

Negli ultimi sei chilometri, la maratona rientra progressivamente verso il cuore della città. Il percorso attraversa la zona degli Uffici Pubblici Comunali di via Insolera per poi rientrare all’interno dei Viali della città, attraverso il sottopasso Maserati, quindi ancora in centro attraverso via Marconi e via Riva Reno, importanti assi urbani che segnano l’avvicinamento al centro storico e al pubblico più numeroso.

Uno dei passaggi significativi della fase finale è Piazza dei Martiri, luogo della memoria civile dedicato alla Resistenza, che aggiunge un forte valore simbolico agli ultimi chilometri di gara.

Il rientro attraverso via Barberia, via De’ Carbonesi e via Farini riporta i runners tra palazzi storici, portici e piazze vissute, in un crescendo di emozioni e partecipazione.

Un ultimo sforzo porta gli atleti a tagliare il traguardo in Piazza Maggiore, dominata dalla Basilica di San Petronio e dai palazzi storici, è il momento culminante della maratona: arrivare nella piazza simbolo di Bologna, accolti dal pubblico e dallo scenario monumentale della città, rende il traguardo un’esperienza unica, dove sport, storia e identità urbana si fondono.