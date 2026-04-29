La TuttaDRITTA torna a Torino: domenica 10 maggio una delle 10 km più veloci d'Europa

Torino è pronta ancora una volta a correre. Dopo il grande successo della Mezza e della Dieci di Torino, Base Running riporta i runner tra le strade del centro con una delle gare più iconiche e amate: la TuttaDRITTA . Domenica 10 maggio prenderà il via la ventunesima edizione di un appuntamento ormai storico per la città, nato nel 2005 da un’idea di Luigi Chiabrera e organizzato da Base Running capace ogni anno di coinvolgere migliaia di appassionati di sport. 7000 i runner pronti a partire.

Con i suoi 10 chilometri certificati, la TuttaDRITTA si conferma come una delle 10 km più veloci d’Europa, grazie a un tracciato unico nel suo genere: una linea retta che attraversa Torino, con partenza da Piazza Solferino e arrivo nella straordinaria cornice della Palazzina di Caccia di Stupinigi. La linearità del percorso rappresenta una sfida affascinante: pochi cambi di ritmo, massima concentrazione e la possibilità concreta di migliorare il proprio tempo personale. È proprio questa caratteristica a rendere la TuttaDRITTA una gara unica, capace di attrarre sia atleti agonisti alla ricerca della prestazione, sia amatori e appassionati desiderosi di vivere una giornata all’insegna del benessere e del divertimento.

La gara è aperta a tutti, disponibile sia in modalità competitiva sia non competitiva (a partire dai 14 anni), con l’obiettivo di raggiungere quota 7.000 partecipanti. Un lunghissimo e colorato serpentone di runner e camminatori animerà la città, trasformando le strade in un grande palcoscenico di sport, energia e condivisione. In questo contesto si inserisce anche il contest aziende “La mia azienda corre”, giunto alla XXI edizione, dedicato a dipendenti, collaboratori e consulenti delle aziende del territorio. Un’iniziativa che valorizza la sportività, la competizione pulita e lo spirito di gruppo, promuovendo il team building attraverso la corsa. CRAI sarà Title Sponsor del contest e premierà le tre aziende più numerose e le tre aziende più veloci, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente la partecipazione.

A rendere ancora più distintiva l’edizione 2026 è anche la maglia ufficiale TuttaDRITTA, firmata Diadora, partner tecnico della manifestazione, proposta in due versioni, una da uomo e una da donna, ciascuna caratterizzata da una diversa sfumatura di viola: stessa identità visiva, ma con un design pensato per adattarsi al meglio a ogni runner.

Il programma della giornata prevede il ritrovo a partire dalle ore 7:30 presso il Race Village in Piazza Solferino, cuore pulsante dell’evento. La partenza ufficiale è fissata per le ore 9:00, mentre l’arrivo sarà, come da tradizione, nello scenario suggestivo della Palazzina di Caccia di Stupinigi, dove storia e natura accoglieranno i partecipanti in un finale spettacolare. Un servizio navetta sarà messo a disposizione degli atleti da Stupinigi a Torino pre e post gara.

L’evento è realizzato con il patrocinio di Città di Torino, Città di Nichelino con il supporto degli sponsor Crai, Digital Runner, Diadora, Acqua Mood, Reale Mutua e Birra La Mezza, partner che contribuiscono a rendere possibile una manifestazione sempre più partecipata e di respiro internazionale, capace di coniugare sport, partecipazione e valorizzazione del territorio, trasformando la città in un grande palcoscenico a cielo aperto.

“Sono molto emozionato – commenta Alessandro Giannone, Presidente di Base Running – di organizzare la tuttaDRITTA per il quarto anno di fila con Base Running. Questa competizione fa parte della mia vita da sempre: ho corso la prima edizione nel 2005, che partiva proprio da Piazza Solferino e dopo diverse partecipazioni sono anche salito sul podio come terzo assoluto. Contribuire a farla crescere, facendo correre domenica 10 maggio 7000 runner, è per me una grande gioia!”

Luigi Chiabrera “Un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti. La TuttaDRITTA è sempre stata una grande festa e sono felice che lo spirito che da 25 anni ci accompagna sulla direttrice verso Stupinigi continui a ispirare questa manifestazione. Nata come gara IAAF Gold e palcoscenico per il debutto di grandi campioni e campionesse, oggi continua a essere un evento di riferimento. Mi auguro possa proseguire nel suo percorso di crescita, mantenendo intatta la sua identità e la sua energia.”

Tutte le informazioni sul sito www.baserunning.it



