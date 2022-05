Scherma, domani il via alla Coppa Italia Assoluti

ROMA - Si terrà da domani e fino a domenica la Coppa Italia Assoluti organizzata dal Club Scherma Ancona al Palaindoor del capoluogo marchigiano. L'appuntamento vedrà sfidarsi nelle 24 pedane installate atleti di tutte e tre le armi al maschile e al femminile: saranno più di 700 gli schermidori al via della tre giorni, che rappresenta l'ultima occasione per qualificarsi ai Campionati Italiani di Courmayeur (31 maggio - 5 giugno).

Domenica solo fioretto

Un'occasione importante dunque per ottenere gli ultimi posti in palio per la gara italiana più attesa dell'anno. Domani gli assalti inizieranno dalle 9 con la spada maschile, con 203 iscritti e, dalle 14, sarà la volta anche della sciabola femminile, con 81 atlete al via. Sabato alle 9 faranno il loro esordio le 144 spadiste e, dalle ore 13, i 203 sciabolatori. Domenica la giornata sarà interamente dedicata al fioretto: alle 9 partirà la gara maschile, alle 12.30 quella femminile..