Mondiali, l'Italia è d'argento nella spada a squadre maschile

IL CAIRO (EGITTO) - Ai Mondiali del Cairo arriva un'altra medaglia (la settima) per l'Italia , che nella penultima giornata di gare sulle pedane egiziane ha conquistato l'argento prova a squadre di Spada maschile. A mettersela al collo sono Andrea Santarelli , Davide Di Veroli , Federico Vismara e Gabriele Cimini che in finale si sono arresi (42-45) alla Francia (battuta invece nella semifinale europea il mese scorso). Per gli spadisti era la prima finale mondiale degli ultimi 15 anni, con l'ultima che risaliva infatti all'edizione di San Pietroburgo 2007 in cui gli azzurri chiusero con la medaglia d'argento.

I successi prima della finale

In semifinale gli azzurri del CT Dario Chiadò avevano sconfitto in uno splendido match il Giappone dei campioni olimpici per 41-31 (in un assalto comandato fin dal principio) dopo aver superato nell'ordine l'Azerbaijan (45-31), la Svezia (45-32) e l'Ucraina (45-39 dopo un match equilibrato fino alla fine, che si è chiuso con l'allungo di Davide Di Veroli in ultima frazione). Il bronzo è andato al Giappone che nella 'finalina' ha sconfitto l'Ungheria (45-30).