Assoluti 2023, trionfo Palumbo e Foconi: doppio oro nel fioretto

LA SPEZIA - Francesca Palumbo e Alessio Foconi sono i Campioni d'Italia del fioretto individuale. Si conclude con un doppio oro per l' Aeronautica Militare la quinta giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2023 a La Spezia . Nel femminile, il 'PalaMariotti' applaude Francesca Palumbo che fa sua una finale bellissima, decisa all'ultima stoccata, battendo per 15-14 Martina Batini del Centro Sportivo Carabinieri, d'argento. La potentina dell'Aeronautica Militare, testa di serie numero 1 dopo la fase a gironi, è riuscita conquistare il suo primo titolo di campionessa d'Italia in carriera al tramonto di un match avvincente, che contrapponeva due compagne di Nazionale salite entrambe due volte a testa sul podio quest'anno in Coppa del Mondo. Brillano anche Olga Rachele Calissi del Club Scherma Roma e Martina Sinigalia del Centro Sportivo Carabinieri che conquistano il bronzo.

Nel maschile trionfa Foconi

Il titolo di fioretto maschile se lo è invece aggiudicato Alessio Foconi. Il 33enne schermidore dell'Aeronautica Militare ha vinto l'oro nazionale imponendosi in finale, con il punteggio di 15-8, su Filippo Macchi delle Fiamme Oro conquistando così il tris tricolore dopo i successi del 2013 e 2017. Terzo gradino del podio per Edoardo Luperi, altro portacolori della Polizia di Stato, superato per 15-13 nel derby in casa Fiamme Oro da Macchi, e per il giovanissimo Mattia De Cristofaro della Schermabrescia, classe 2006, fermato da Foconi (15-12 il punteggio) e sul podio a un Campionato Italiano Assoluto ancora da "cadetto". Foconi, in quanto vincitore del titolo maschile, fa suo anche il premio in memoria del maestro Livio Di Rosa, tra i massimi esponenti nella storia della classe magistrale.