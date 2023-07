Mondiali Scherma, Fiamingo disperata dopo l'argento: "Sono mancata io"

MILANO - "Sono ancora un po' scossa, mi dispiace tantissimo perché oggi sono mancata io. Le altre ragazze sono state bravissime, volevamo questo oro che ci meritiamo e non so cosa dire". Sono le parole di Rossella Fiamingo ai microfoni della Rai dopo la conquista della medaglia d'argento dell'Italia nella prova a squadre femminile di spada ai Mondiali di Milano. "Non sono felice dell'incontro, ma lo sono per i punti presi - aggiunge la campionessa catanese -. Era una finale bella da vincere in Italia, ma sono certa che ce lo meritiamo e arriveremo in alto".