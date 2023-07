Scherma, Italia leader nel medagliere mondiale

Il medagliere dei Mondiali

L'Italia chiude i Mondiali vincendo il medagliere con 10 medaglie complessive: 4 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Medaglia d’oro per Alice Volpi, Tommaso Marini (fioretto individuale), per la squadra di fioretto femminile e per la squadra di spada maschile. Secondo gradino del podio con l’argento al collo per Alberta Santuccio nella spada individuale, per Arianna Errigo nel fioretto individuale, per Davide Di Veroli nella spada individuale, e per la squadra di spada femminile. Medaglia di bronzo per Mara Navarria nella spada individuale) e Martina Favaretto nel fioretto individuale. Sfuma, con l'eliminazione ai quarti della squadra di fioretto maschile, la possibilità di arrivare a quota 11 medaglie ed eguagliare il record di Cairo 1949 e Catania 2011.