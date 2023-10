Cassarà e il video hot alla minorenne: "Un malinteso"

Le indagini

La ragazza avrebbe notato "una mano sbucare dall’alto della tenda della doccia" ma anche "un flash". Quindi si sarebbe messa a urlare e la persona che la stava riprendendo sarebbe scappata via senza farsi riconoscere. La ragazza ha quindi riferito l’accaduto alla direzione del centro di Brescia e ha sporto denuncia. Poche ore dopo, i militari si sono recati al centro sportivo per acquisire le immagini delle telecamere interne, installate vicino agli spogliatoi femminili: i dispositivi avrebbero ripreso, come riporta il Corriere della Sera, Cassarà entrare e uscire in orario compatibile a quello indicato dalla ragazza, che non è una sua allieva. Adesso saranno decisive le analisi sullo smartphone. Tutto ruoterà intorno agli accertamenti informatici, su cosa si troverà all'interno del cellulare di Cassarà.

Cassarà, parla l'avvocato

L’avvocato Enrico Cortesi, scrive il Corriere della Sera, non si sbilancia sulla vicenda ma assicura che il suo assistito è "molto scosso da questa vicenda delicatissima" e che secondo Cassarà nasce tutto da un "malinteso".