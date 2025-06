Europei di scherma, prima medaglia per l’Italia: Batini conquista il bronzo nel fioretto 

Martina Batini fa grande l’Italia. Infatti, ha conquistato la medaglia di bronzo nel fioretto femminile ai Campionati Europei Assoluti Genova 2025 iniziati oggi. L’azzurra ha perso in semifinale contro la forte britannica Carolina Stutchbury, che si è imposta con il punteggio di 15-12. Batini si è portata a casa la prima medaglia per l’Italia. Da segnalare l’eliminazione di Arianna Errigo, Alice Volpi e Anna Cristino. La campionessa olimpica Errigo è stata fatta fuori negli ottavi per 15-11 a sorpresa dalla greca Chaldaiou.

Batini di bronzo nel fioretto

"Ce l'ho messa tutta, ce l'avevo quasi fatta dopo essere partita male. Ma sono arrivata veramente stanca per il caldo, le sensazioni c'erano ma non sono riuscita a mettere quel qualcosa in più. Mi dispiace perchè le avversarie erano tutte alla mia portata", ha commentato a caldo Batini. "Los Angeles 2028? Io vivo alla giornata, cerco di dare il massimo e non pensare così lontano", ha aggiunto l’atleta ai microfoni di RaiSport.