Scherma, debutto deludente agli Europei 2025: male le azzurre nel fioretto

Grande delusione dalla prima giornata dei Campionati Assoluti di Scherma 2025 , iniziati a Genova e tornati in Italia dopo 13 lunghi anni, le attesissime ragazze del fioretto steccano le qualificazioni e anche gli uomini della sciabola non brillano come si sperava. Tra le più amareggiate Arianna Errigo, campionessa in carica uscita di scena troppo presto.

Batini e Gallo uniche note positive

Sono stati gli ottavi di finale a risultare fatali per le Azzurre, con Errigo sconfitta dalla greca Chaldaiou, Alice Volpi eliminata dalla francese Patru e Anna Cristino estromessa dalla britannica Stutchubury. Ad avanzare è stata solamente Martina Batini, approdata in semifinale e che comunque vada regalerà all'Italia la prima medaglia. Qualche speranza anche nella sciabola maschile, con Michele Gallo qualificato per i quarti di finale. Eliminati agli ottavi invece Luca Curatoli e Dario Cavaliere, in precedenza era stato eliminato Pietro Torre.

Errigo pensa alla prova a squadre

Boccone amaro da mandare giù per Arianna Errigo, che ammette di essere la prima sorpresa del risultato negativo, ma che da campionessa consumata è già pronta a dirottare energie mentali e fisiche sul prossimo impegno: "Sono venuta a Genova con la speranza di riconfermare il titolo dello scorso anno, poi in casa ci tenevo particolarmente, che dire, mi dispiace. Sono arrivata stanca anche per tanti piccoli imprevisti familiari, d'altro canto la vita da mamma è diversa e i contrattempi sono all'ordine del giorno. Ma non cerco alibi, sono anche convinta che i campioni debbano arrivare fino in fondo anche in condizioni pessime. Però può capitare una giornata storta, ora vogliamo rifarci con la gara a squadre, siamo la nazione da battere, ma dovremo sudarci la vittoria, lottando con tutte le nostre forze".