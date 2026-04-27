Europei U23, Italia d'oro nella spada femminile: Francia ko. Argento da applausi per i fiorettisti

CAGLIARI - Apoteosi per l'Italia della scherma: le azzurre della spada femminile si laureano campionesse d'Europa nella prova a squadre mentre il team dei fiorettisti conquista la medaglia d'argento . Due risultati di prestigio per la spedizione azzurra nella terza giornata dei Campionati Europei Under 23 di Cagliari . Sono d'oro le spadiste Lucrezia Paulis, Gaia Caforio, Carola Maccagno e Vittoria Siletti che fanno suonare l'Inno di Mameli per la terza volta in tre giorni, superando in finale la Francia . Proprio contro i transalpini finisce invece la favola della formazione di fioretto maschile, che sale sul secondo gradino del podio con Damiano Di Veroli, Matteo Iacomoni, Giuseppe Franzoni e Raian Adou l. Chiude, infine, in sesta posizione la squadra italiana di sciabola maschile.

Italia d'oro nella spada femminile: le azzurre superano la Francia e si laureano campionesse d'Europa

Cammino trionfale per la spada femminile: le azzurre hanno debuttato negli ottavi di finale, battendo per 38-34 l'Austria in un assalto combattuto e gestito con grande lucidità. Più complicato l'incrocio ai quarti contro la Germania dove, recuperando quattro stoccate di svantaggio nella staffetta delle ultime tre frazioni, le ragazze condotte a fondo pedana dai tecnici Giacomo Falcini e Maurizio Mencarelli sono riuscite a imporsi con il punteggio di 36-35, entrando tra le "top 4". In fiducia, decise a raggiungere la certezza di una medaglia, le spadiste italiane hanno dominato la semifinale contro l'Estonia, vincendo 45-34 e qualificandosi per la finale. Nell'ultimo atto, contro la Francia, Gaia Caforio, Lucrezia Paulis, Carola Maccagno e Vittoria Siletti hanno letteralmente dominato, chiudendo sul 45-29 l'assalto che le ha regalato la medaglia d'oro.

Medaglia d'argento per i fiorettisti azzurri: meglio di loro solo la Francia

Conquista la medaglia d'argento il quartetto dei fiorettisti italiani con le firme di Damiano Di Veroli, Matteo Iacomoni, Raian Adoul e Giuseppe Franzoni. L'Italia, all'esordio, ha sconfitto per 45-18 Israele nei quarti di finale per poi avere la meglio anche sulla Polonia, superata con il risultato di 45-39 in una semifinale di grande intensità. In finale, per i ragazzi guidati in panchina dai tecnici Valerio Aspromonte e Francesco Archivio, si è riproposta la sfida infinita con la Francia. Gli azzurri hanno tirato alla pari per lunghi tratti dell'incontro, restando in scia dei transalpini che sono riusciti a spuntarla nelle ultime frazioni, imponendosi 45-36. Ma il secondo posto dell'Italia dei fiorettisti resta risultato da applausi. Stop ai quarti di final invece per il team di sciabola maschile: Marco Stigliano, Edoardo Cantini, Lupo Veccia Scavalli e Leonardo Tocci sono stati sconfitti con il punteggio di 45-36 dalla Francia, che è riuscita ad allungare nel momento decisivo del match. Nel tabellone dei piazzamenti i ragazzi guidati dai tecnici Diego Occhiuzzi ed Enrico Berrè hanno prima battuto la Germania (45-40) e poi perso contro la Bulgaria (45-43), chiudendo così in sesta posizione.

Europei U23, le gare in programma domani

Domani (martedì 28 aprile), nella quarta e ultima giornata dei Campionati Europei Under 23 di Cagliari, sono in programma le ultime tre prove a squadre dedicate alla spada maschile, al fioretto femminile e alla sciabola femminile. Per l'Italia il team degli spadisti sarà formato da Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Nicolò Del Contrasto e Fabrizio Cuomo; il quartetto delle fiorettiste, invece, sarà composto da Aurora Grandis, Matilde Molinari, Carlotta Ferrari e Irene Bertini; infine, la formazione delle sciabolatrici che si schiererà con Manuela Spica, Michela Landi, Alessandra Nicolai e Amelia Giovannelli.