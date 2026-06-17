ANTONY (Francia) - La 38enne Arianna Errigo conquista la sua 23ª medaglia continentale in carriera, salendo sul secondo gradino del podio nel fioretto femminile agli Europei di Antony in Francia. L'azzurra, dopo aver battuto 15-11 in semifinale la russa Vladislava Peniushkina , è stata sconfitta nella finale di stasera dall'ucraina Olga Sopit , che si è imposta 15-8. L'azzurra aveva superato nei quarti di finale l'ungherese Jazmin Papp con il punteggio di 15-13. "Sono ancora a medaglia, tanti anni dopo la prima volta che fu nel 2009, e ci sono riuscita qui con i miei bambini, i miei genitori, mio marito, dopo una gara lunghissima e combattuta, in cui ho dato tutto. Posso essere solo felice", il commento di Errigo, che si allena al Frascati Scherma, in provincia di Roma. Per quanto riguarda le altre fiorettiste italiane, hanno chiuso al 9° posto Martina Batini, al 14° Anna Cristino e al 18° Martina Favaretto.

Gli altri risultati azzurri

Nella sciabola maschile è arrivato a un passo dalla medaglia Michele Gallo. Il carabiniere salernitano ha battuto d’autorità prima lo spagnolo Florez (15-9) e poi il russo Danilenko (15-10), arrivando a giocarsi un posto sul podio contro il francese Jean-Philippe Patrice. Qui, in un quarto di finale batticuore, Gallo è arrivato a giocarsi tutto all’ultima stoccata, che ha però premiato il transalpino che con il punteggio di 15-14 ha dirottato il migliore degli sciabolatori azzurri quest’oggi in quinta posizione. Stop nel tabellone dei sedicesimi, invece, per Cosimo Bertini (18°), Matteo Neri (19°) e Pietro Torre (28°). Domani, nella terza giornata dei Campionati Europei di Antony 2026, si chiuderà il programma delle gare individuali con le competizioni di fioretto maschile e spada femminile. Per l’Italia saranno in pedana i fiorettisti Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini, e le spadiste Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Sara Maria Kowalczyk.