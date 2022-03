Federazione sci, esclusi atleti russi e bielorussi dalle competizioni

Il Consiglio della Federazione Internazionale di Sci, per garantire la sicurezza e la protezione di tutti gli atleti alle competizioni Fis, ha deciso all'unanimità e con effetto immediato, in linea con la raccomandazione del Cio, di escludere gli atleti russi e bielorussi dalle competizioni Fis a qualsiasi livello fino alla fine della stagione 2021-2022. Lo comunica la Fis, che "chiede pertanto a tutte le federazioni nazionali di supportare gli atleti coinvolti nel viaggio di ritorno alle loro case e di garantire il pieno sostegno della comunità sciistica internazionale in questi tempi difficili". Come già annunciato, la Fis, in solidarietà con la Federazione ucraina di sci, "sta fornendo supporto finanziario, logistico e tecnico immediato agli atleti e alle squadre ucraine fino a quando non saranno in grado di tornare a casa in sicurezza". Il Consiglio inoltre "ha espresso la sua più profonda e sincera speranza che il conflitto in Ucraina finisca rapidamente e che la comunità sportiva internazionale possa iniziare il processo di ritorno alla normalità per tornare a competere con tutti gli atleti e tutte le nazioni".