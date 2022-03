Federica Brignone vince la Coppa del Mondo di SuperG: "Contentissima"

LENZERHEIDE - Federica Brignone ha vinto la coppa di superG. Brignone l'ha matematicamente conquistata prima ancora di scendere in pista nella gara di Lenzerheide. Prima di lei è infatti finita fuori l'unica altra atleta che poteva contendergliela, l'altra azzurra Elena Curtoni. Per la valdostana trionfo nella Coppa di specialità con una gara di anticipo. In Svizzera, dunque, arriva un'altra soddisfazione in stagione per Federica Brignone dopo aver vinto un argento e un bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2022.