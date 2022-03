Sci, gioia Brignone: "La stagione è andata alla grande"

"Non so cosa sia successo oggi"

"Sto sciando davvero bene, oggi non so cosa sia successo, non ho tirato una curva - ha aggiunto al sito della Fisi - Non è andata come mi sarebbe piaciuto, soprattutto davanti al mio fan club che è venuto a vedermi. Alla fine, la Coppa premia la migliore della stagione e vuol dire che è andata bene. È due anni che tutti aspettiamo di fare festa e non vedo l'ora di tornare a casa. Dovrò aspettare fino alla fine delle finali ma non vedo l'ora".

"Milano-Cortina? Presto per decidere"

In merito alle Olimpiadi del 2026, la Brignone ha dichiarato: "Quanto penso a Milano-Cortina? Al momento zero. I Giochi arrivano fra 4 anni e oggi al primo posto c'è la gara di domani e poi quella di domenica. Per me è presto parlarne. Ho più di 12 anni di carriera alle spalle, penso gara per gara, anno per anno, non deciderò né adesso né l'anno prossimo cosa farò nel 2026. Ci sarò comunque, che sia da atleta oppure no, un'Olimpiade in casa non me la perderei per niente al mondo ma non so in che veste".