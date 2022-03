Sci, slalom Meribel: trionfa McGrath, Tommaso Sala settimo

MERIBEL - Doppietta norvegese nello slalom speciale che a Meribel ha chiuso la stagione di coppa del mondo 2021/22: ha vinto Atle Mcgrath - 23 anni e secondo successo in carriera- davanti ad Henrik Kristoffersen, che ha conquistato la coppa di disciplina. Terzo l'austriaco Manuel Feller. Per l'Italia il migliore è stato il milanese di 26 anni Tommaso Sala, ancora una volta a punti dopo una stagione per lui molto regolare e positiva, buon settimo.