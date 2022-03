Sci alpino: Paris campione italiano discesa per seconda volta di fila

ROMA - Dominik Paris è campione italiano di discesa per la seconda volta di fila, dopo il titolo già conquistato lo scorso anno a Santa Caterina Valfurva. Nella sua carriera questi sono gli unici due titoli nazionali conquistati in discesa, che si vanno ad aggiungere ai tre vinti in SuperG, nel 2009, nel 2013 e nel 2017. Il campione altoadesino ha chiuso la gara di Bardonecchia con il tempo di 1'29 netti, precedendo di 93 centesimi Matteo Marsaglia e di un secondo Christof Innerhofer. Al quarto posto si è piazzato Nicolò Molteni, a 1"18 da Paris, mentre quinto è il 19enne delle Fiamme Oro Marco Abbruzzese.