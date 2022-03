Sci Alpinismo, Tour du Rutor: 180 squadre al via

Sono 180 le squadre, in rappresentanza di 15 differenti nazioni, attese ai nastri di partenza del 20/o Millet Tour du Rutor Extreme. La spettacolare gara di scialpinismo a coppie è in calendario dal 31 marzo al 2 aprile nei comuni di Arvier, Valgrisenche e La Thuile. Unica tappa italiana 2022 di 'La Grande Course', sarà chiamata a decretare i campioni del mondo Long distance Ismf (International skimountaineering federation). Al maschile sarà ipotizzabile una sfida per il titolo iridato tra Italia e Francia, con la coppia azzurra composta da Michele Boscacci e Matteo Eydallin che dovranno vedersela con i transalpini Xavier Gachet e William Bon Mardion. Menzione d'obbligo per le altre compagini italiane dove spiccano i nomi di Davide Magnini - Robert Antonioli e Nadir Maguet - Alex Oberbacher. In lizza per un posto nella top five mondiale anche gli austriaci Jakob Hermann - Paul Verbnjak. In campo femminile, alla luce dei risultati visti in Coppa del Mondo, i favori dei pronostici sono per le transalpine Axelle Mollaret - Emily Harrop, ma non sono da sottovalutare le campionesse del mondo in carica Alba De Silvestro - Giulia Murada che, in una tre giorni così dura, potrebbero riconfermarsi sul gradino più alto del podio. Ruolo di outsider per la seconda squadra azzurra composta da Ilaria Veronese - Mara Martini.