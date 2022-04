Sci alpinismo, cdm: azzurri per l'ultima tappa stagionale a Flaine

ROMA - Ultimo weekend stagionale con la Coppa del mondo di sci alpinismo che, dopo le gare sulle montagne italiane della Val Martello , farà tappa a Flaine ( Fra ) nelle giornate di domani, giovedì 7 e sabato 9 aprile . Il direttore tecnico Stefano Bendetti potrà contare sui più importanti rappresentanti azzurri della disciplina, per un team composto da tanti big della disciplina, tra cui Michele Boscacci e Davide Magnini , ma poi ci saranno anche Alex Oberbacher , Ilaria Veronese , Giovanni Rossi , Matteo Sostizzo , Samantha Bertolina e tanti altri.

Magnini ha vinto a Val Martello

In questa stagione gli azzurri sono stati grandi protagonisti sul massimo circuito andando a podio in 14 occasioni complessive, tra cui spiccano le vittorie di Davide Magnini - nell'individuale casalinga in Val Martello - e di Michele Boscacci, nella medesima specialità ma sui pendii di La Massana, ad Andorra. Boscacci è anche alla guida della classifica generale alla vigilia dell'ultima tappa, con 709 punti contro i 667 del francese Thibault Anselmet e i 641 dello spagnolo Oriol Cardona Coll.