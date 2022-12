Goggia, la gioia per l'impresa: "È stata una giornata da cinema"

"Forse la mia razionalità, unito alla mia istintività, mi porta a fare quello che faccio. Dopo Pechino, dove ho fatto un'Olimpiade su una gamba sola, una mano era ok: meglio avere le gambe che le mani". Sono le parole di Sofia Goggia, che ironizza sul suo splendido trionfo nella seconda libera di Saint Moritz, nonostante la frattura alla mano rimediata ieri e superata con un'operazione. "Oggi non c'era una ragazza più felice di me in partenza, non c'era nulla di scontato nemmeno che io potessi essere al cancelletto di partenza, ma quando l'ho capito in campo libero mi son detta che dovevo scendere con quella gioia e nessuna l'aveva. È stata una giornata da cinema".