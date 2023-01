Sci, Coppa del Mondo: cancellato il secondo slalom femminile di Zagabria

ZAGABRIA - Alte temperature e un forte vento sulla zona di gara. Sono questi i motivi che hanno costretto gli organizzatori a cancellare il secondo slalom femminile stagionale di Coppa del mondo in programma a Zagabria (il sesto in totale). La FIS non ha ancora comunicato se l’evento verrà recuperato nelle prossime settimane, con il calendario che propone ancora le tappe di specialità a Flachau (martedì 12 gennaio), Splinderuv Mlyn (domenica 29 gennaio) e Are (sabato 11 marzo), prima delle finali di Soldeu.