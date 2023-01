Coppa del Mondo, discesa: miglior tempo per Rogentin. Sesto l'azzurro Paris

WENGEN (SVIZZERA) - È dello svizzero Stefan Rogentin il miglior tempo nella prima prova cronometrata della discesa del Lauberhorn, a Wengen. La partenza, abbassata nella parte alta del tracciato, a quella della combinata complici i lavori di rimozione della neve caduta nella notte, ?ha visto il trionfo dello svizzero padrone di casa con il tempo di 1'46″40, che ha avuto la meglio, per 21 centesimi, del francese Johan Clarey e per 58 del norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Buona prova anche per Dominik Paris: il 33enne azzurro ha staccato il sesto tempo a 74 centesimi da Rogentin.