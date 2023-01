Brignone da record: vince il Super G e diventa l'azzurra con più successi

Federica Brignone vince il super G di St.Anton, ed entra nella storia, diventando l'azzurra con più vittorie in Coppa del Mondo. La sciatrice italiana ha trionfato in 1'00''21 davanti alle svizzere Joana Haehlen, staccata di 54 centesimi, e Lara Gut-Behrami, giunta a 0''66.

Goggia caduta senza conseguenze

Per Federica Brignone è il trionfo numero 21 in carriera in coppa. Nella top ten anche Marta Bassino, giunta ottava. Sofia Goggia invece è caduta, senza gravi conseguenze, dopo aver segnato il miglior tempo al secondo intermedio: si è rialzata ed è giunta al traguardo sui propri sci. Elena Curtoni con 140 punti mantiene il pettorale rosso di leader del Super G, ad ex aequo con la norvegese Mowinckel.