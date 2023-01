Shiffrin gigante a Plan de Corones: è la più vincente di sempre. Terza Brignone

PLAN DE CORONES - Un'altra pagina di storia scritta da Mikaela Shiffrin, che ha vinto dominando lo slalom gigante di coppa del mondo di Plan de Corones e ha conquistato così il successo numero 83 in carriera, che la consacra come la sciatrice più vincente di tutti i tempi. La statunitense (con il tempo totale di 2.00.61) ha preceduto la svizzera Lara Gut-Behrami (2.01.06) e l'azzurra Federica Brignone, terza (in 2.02.54) e al 53esimo podio in carriera.