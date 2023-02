Mondiali sci alpino, trionfo Brignone: è subito oro!

Inizio da sogno per l'Italia e Federica Brignone ai Mondiali di sci alpino 2023 di Chamonix/Meribel. All'esordio sulle nevi francesi l'azzurra conquista subito la medaglia d'oro nella combinata femminile, chiudendo in 1’57″47 davanti a Wendy Holdener con 1.62 secondi di vantaggio. Bronzo all'austriaca due austriache Ricarda Haaser a 2''26. Nono posto per l'altra azzurra Elena Curtoni a 4''05. Clamorosa uscita di scena per Mikaela Shiffrin, che esce a due porte dalla fine quando aveva recuperato tutto lo svantaggio dalla Brignone e sembrava poterla superare. Per la Brignone è la prima medaglia d'oro in carriera ai Mondiali di sci alpino e diventa la prima sciatrice italiana a vincere un oro in combinata.