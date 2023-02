Mondiali di sci: Vinatzer bronzo nello slalom, l'Italia chiude con un'altra medaglia

COURCHEVEL (Francia) - Chiude con un'altra medaglia l'Italia ai Mondiali di sci di Meribel Courchevel: Alex Vinatzer si prende il bronzo nello slalom speciale uomini, gara conclusiva di questi Mondiali. L'oro è andato al norvegese Kristoffersen che ha chiuso in 1'39"50 dopo una tortuosa seconda manche dove ha rimontato ben 15 posizioni. Argento, e prima medaglia dello sci per il suo paese, al greco AJ Ginnis in 1'39"70. Vinatzer ha chiuso a soli 18 centesimi, 1'39"88. Per l'Italia è la quarta medaglia nella rassegna iridata 2023.