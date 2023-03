Goggia sfiora il podio nella tormenta: beffa per l'azzurra in superG

KVITFJELL (NORVEGIA) - Amara beffa e podio solo sfiorato per Sofia Goggia , che dopo una splendida gara fatta con il vento e sotto una fitta nevicata è arrivata solo quarta in 1.29.94 nel secondo superG di Coppa del Mondo a Kvitfjell . Sulla pista norvegese l'azzurra è stata progressivamente beffata dalla austriache Nina Ortlieb (prima in 1.29.25), Stephanie Venier (seconda in 1.29.37) e Franziska Gritsch (terza in 1.29.63), che partendo con pettorali più alti sono state oltremodo favorite dal meteo per loro nel frattempo nettamente migliorato. "Una gara nettamente sfalsata", ha commentato amara Sofia comunque soddisfatta per questa sua prestazione fatta "con un tempo da lupi". "Ma il nostro è uno sport outdoor. Questo è lo sci e dobbiamo adattarci" ha chiuso ai microfoni di Rai sport con filosofia la 30enne bergamasca (che intanto ha conquistato la sua quarta coppa del mondo di discesa dopo quelle del 2018, 2021 e 2022).

Le altre azzurre

Per l'Italia c'è poi il 12° posto in 1.30.39 di Elena Curtoni che ha lasciato però alle sue spalle tutte le rivali nella corsa per la coppa di superG. Elena resta al comando con 332 punti e con 19 di vantaggio sulla svizzera Lara Gut-Behrami, oggi 20ª. Tutto si deciderà cosi nell'ultimo superG del 16 marzo alle finali di Soldeu. Federica Brignone, arrabbiatissima per un errore con grossa sbandata in cui ha rischiato di finire fuori e scesa anche lei con tempo pessimo, ha chiuso 21ª in 1.30.79 . Poi ci sono Nicol Delago 26ª in 1.30.92 e Roberta Melesi 27ª in 1.31.05 mentre Laura Pirovano è finita fuori mentre Nadia Delago ha deciso di non gareggiare.

Ora si va in Svezia

La coppa del mondo si sposta ora in Svezia, ad Aare: venerdì slalom gigante e sabato speciale. La statunitense Mikaela Shiffrin, che ha già vinto la coppa di speciale e quella del mondo, punta anche a quella di gigante. Quando mancano due gare alla fine della stagione, la statunitense ha 600 punti contro i 482 della svizzera Lara Gut-Behrami. Ma ancora in corsa c'è anche l'azzurra Marta Bassino, terza con 451.

Download per IOS, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport

Download per Android, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport