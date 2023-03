Goggia vince la sua quarta Coppa del Mondo: il paragone con Totti è virale!

Una gioia enorme per Sofia Goggia , che ha vinto la sua quarta coppa del mondo di discesa . Dopo la gara a Kvitfijell, l'azzurra ha ottenuto la certezza matematica del trionfo in classifica, dopo quelli del 2018, 2021 e 2022 . Sui social la Goggia ha festeggiato proponendo un divertente paragone con Francesco Totti .

Trionfo di Goggia: la Coppa del Mondo della discesa è sua

Goggia, il paragone con Totti è virale

Per festeggiare la vittoria, la sciatrice ha posato davanti ai fotografi con il gesto delle quattro dita, ad indicare appunto il quarto trionfo. Sui social la Goggia ha postato la sua foto accanto ad un'altra simile e molto celebre, ovvero il gesto delle quattro dita di Francesco Totti durante la vittoria della Roma contro la Juventus per 4-0 nel 2004. "Non vedo differenze", ha aggiunto.

Download per IOS, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport

Download per Android, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport