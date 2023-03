Sci, Stuhec vince la discesa a Soldeu. Seconda Goggia, quarta Brignone

SOLDEU (Andorra) - Ancora un podio per Sofia Goggia che conquista il secondo posto nella discesa libera femminile di Soldeu, ad Andorra, valida per le finali della Coppa del Mondo di sci alpino. La vittoria è andata alla slovena Ilka Stuhec con il tempo di 1'30"35, la campionessa bergamasca è arrivata a 51 centesimi dalla vincitrice conquistando comunque il 48º podio della sua straordinaria carriera. Completa il podio l’elvetica Lara Gut-Behrami che arriva sul traguardo con 81 centesimi di ritardo dalla vincitrice odierna.

Brignone ai piedi del podio

L'azzurra Federica Brignone sfiora il piazzamento e chiude al quarto posto con un margine di quindici centesimi da Lara Gut-Behrami. Per quanto riguarda la gara delle altre atlete italiane, Nicol Delago chiude al quindicesimo posto con un ritardo di 1”54, 18ª posizione per Laura Pirovano, 23ª Marta Bassino a 3”65. Elena Curtoni non chiude la discesa per un’uscita di pista senza conseguenze.