Coppa del mondo, trionfo Gut-Behrami a Soelden: Brignone beffata

SOELDEN (AUSTRIA) - La Coppa del mondo di sci si apre con la vittoria della svizzera Lara Gut-Behrami nel gigante femminile di Soelden, in Austria. La 32enne di Sorengo disputa una seconda manche da sogno e supera, per soli due centesimi, l'azzurra Federica Brignone che aveva chiuso al comando la prima manche. Terza posizione per la slovacca Petra Vlhova mentre la campionessa americana Mikaela Shiffrin non va oltre il sesto posto. Le ragazze torneranno a gareggiare tra due settimane in Finlandia, a Levi, con due slalom speciali.