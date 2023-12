Gut-Behrami furiosa dopo il gigante vinto dall'azzurra Brignone: "È ridicolo..."

Lo sfogo di Lara Gut Behrami

"Disputare una gara del genere è ridicolo - ha detto Gut Behrami -. Non è divertente, è così facile farsi male in condizioni del genere". Intervista da RSI, la radiotelevisione svizzera, la 32enne originaria del Canton Ticino ha sottolineato che le concorrenti hanno sciato in condizioni meteo al limite, sotto una fitta nevicata e forti raffiche di vento, esprimendo il proprio malcontento: "Non capisco perché dobbiamo fare gare così. Prendiamo già abbastanza rischi, il pericolo di farsi male è troppo alto".

Il parere di Federica Bignone

Ieri anche Brignone del resto, pur esprimendo la propria gioia per la vittoria, aveva criticato il fatto di aver fatto svolgere la seconda manche in quelle condizioni: "Non si vedeva veramente nulla - le parole dall'azzurra -, le condizioni climatiche erano veramente difficili e peggioravano minuto dopo minuto. Il coraggio in queste condizioni è molto importante e al tempo stesso avere coscienza di quello che si sta facendo e pensare a come sciare, perché non vedi per terra".