Coppa del Mondo, Paris domina la discesa della Val Gardena

VAL GARDENA - Esulta l' Italia che torna sul gradino più alto del podio ventidue anni dopo Kristian Ghedina : Dominik Paris guida la discesa della Val Gardena nella gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il classe 1989 ha chiuso in 1'59"84, precedendo di 0"44 il norvegese Aleksander Aamodt Kilde e di 0"60 lo statunitense Bryce Bennett . Settimo posto per l'altro azzurro in gara, Mattia Casse .

Paris, prima vittoria in casa

Il 34enne di Merano coglie così il 22esimo successo di Coppa in carriera, ottenendo al contempo la prima vittoria sulla pista di casa. Assente sul podio più alto dal 5 marzo del 2022 nella discesa norvegese di Kvitfjell, per l'azzurro la Val Gardena era diventata un vero e proprio tabù: un solo podio conquistato in carriera sulla pista amica, con il terzo posto in discesa raggiunto nel 2014.

Paris esulta: "Ci sono riuscito, è emozionante"

"Non ero sicuro di fare risultato, ho cercato di sciare bene, bello pulito. Alla fine sentivo che stavo facendo correre gli sci ma non avevo idea di quello che stavo facendo". Così ai microfoni di Raisport Dominik Paris commenta la vittoria della discesa libera di Val Gardena, valida per la Coppa del Mondo. "Quando ho visto la luce verde di miglior tempo al traguardo sono impazzito? Sì, stavolta è stato molto emozionante, da anni che ci provo qui e finalmente ci sono riuscito, troppo bello. Oggi la neve era un po diversa, era meno dura e più scorrevole, ho cercato di fare bene i salti e penso che lì ho fatto la differenza mantenendo la velocità. Ho tribolato tanto, anche l'anno scorso, e finalmente sono riuscito. Per ora l'anno è iniziato bene", sottolinea il 34enne discesista azzurro.