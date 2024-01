SuperG di Cortina, trionfa Gut-Behrami: Goggia quinta, Bassino sesta

CORTINA D'AMPEZZO - Il SuperG di Cortina d’Ampezzo, valido per la Coppa del Mondo, gara conclusiva del lungo week-end di gare veloci, segna il trionfo di Lara Gut-Behrami con il tempo di 1’20"75. Stephanie Venier chiude al secondo posto, in ritardo di 21 centesimi di secondo. Terzo posto per la francese Romane Miradoli. Brutta inforcata per Valerie Grenier, mentre era in lotta per un posto sul podio. La prima delle azzurre è ancora Sofia Goggia, quinta a 58 centesimi di distacco dalla Gut-Behrami.