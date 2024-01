Gigante di Plan de Corones: trionfa Gut-Behrami, Goggia quinta

Goggia la migliore delle italiane

Quinta posizione per un'ottima Sofia Goggia che, nonostante un brutto errore, ha chiuso in 2.02.03 davanti a Federica Brignone sesta in 2.02.00 e Marta Bassino decima in 2.03.00. Per l'Italia ci sono poi Roberta Melesi (14/a in 2.02.32), Asja Zenere (16/a in 2.03.44) ed Elisa Platino (26/a in 2.02.42). Cancellate invece per mancanza di neve le due gare veloci che erano programma nel prossimo fine settimana a Garmisch, le ragazze della coppa del mondo torneranno in gara solo sabato 10 e domenica 11 febbraio a Soldeu, in Andorra, per un gigante ed uno speciale.