Sofia Goggia dimessa dalla clinica: come sta e cosa dovrà fare ora

Come sta Sofia Goggia

La Goggia era stata operata lunedì scorso per l'intervento di riduzione della frattura scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro, subita in una caduta nel corso di un allenamento di gigante a Pontedilegno. Il decorso post operatorio procede regolarmente e la sciatrice bergamasca, che ha cominciato nei giorni scorsi la fase passiva di fisioterapia, proseguirà a casa la riabilitazione in accordo con la commissione medica della federsci.