Super Brignone, perché solo Tomba è davanti a lei

Una sagoma sfreccia nella nebbia di Kvitfjell. Federica Brignone ha sfoderato un coraggio da tigre, come quella raffigurata sul casco e, nel superG sulle nevi norvegesi, ha ritrovato quel successo che mancava da dicembre, regalandosi il primo sorriso di un 2024 che sin qui non l’aveva soddisfatta fino in fondo. Nessuna delle rivali è riuscita ad aggredire il pendio dell’Olympiabakken come la valdostana che, metro dopo metro, ha scavato il margine che l’ha proiettata verso il successo numero 25 in carriera, il decimo nella specialità.



Il record della Brignone: tutti i numeri