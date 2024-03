Shiffrin, show in slalom al rientro: vittoria ad Are e coppa. Flop Brignone

ARE (SVEZIA) - Giornata trionfale ad Are per Mikaela Shiffrin. Al suo rientro dopo l'infortunio del 26 gennaio a Cortina, la statunitense ha dato l'ennesima dimostrazione di forza vincendo nettamente sulle nevi svedesi il penultimo slalom della stagione. È la sua 96ª vittoria in carriera e la 59ª in speciale, che le vale anche l'ottava coppa in questa disciplina. Terza la croata Zrinka Ljutic,19 anni ed al quarto podio in carriera, e seconda la svizzera Michelle Gisin.