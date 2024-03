Brignone, secondo posto nel SuperG di Saalbach

SAALBACH (Austria) L’azzurra Federica Brignone conquista il secondo posto nell'ultimo SuperG della stagione in programma a Saalbach alle spalle della ceca Ester Ledecka. Sul gradino più basso del podio c’è la norvegese Kajsa Lie. La coppa di disciplina è stata vinta dalla svizzera Lara Gut- Behrami alla quale è bastato un 7º posto finale nella gara odierna per conquistare la sfera di cristallo, secondo posto nella classifica del Super Gigante per Federica Brignone che conclude con un altro piazzamento una stagione strepitosa. Domani - sempre a Saalbach - si chiude la stagione di CdM femminile con l'ultima discesa libera, decisiva per l'assegnazione della coppa di specialità: assente l'infortunata Sofia Goggia, la favorita resta l'elvetica Lara Gut- Behrami.