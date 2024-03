Lorenzi campionessa italiana nel superG: a medaglia anche Pirovano e Nicol Delago

Argento per la Pirovano, anche Delago sul podio

Appena dietro, secondo argento consecutivo all'indomani di quello conquistato in discesa per la trentina delle Fiamme Gialle Laura Pirovano, staccata di 0″40 dalla testa, seguita a propria volta da un ulteriore terzetto di austriache formato da Julia Scheib, Franziska Gritsch ed Elisabeth Kappaurer. Settimo tempo di giornata e bronzo tricolore per la gardenese Nicol Delago (Fiamme Gialle, +0″63) che torna a sua volta sul podio dopo il titolo conquistato in discesa lunedì, precedendo la sorella Nadia (Fiamme Oro, 0″66).