Splendida Delago, terza nell'ultima discesa di Saalbach

SAALBACH (AUSTRIA) - Discesa donne al cardiopalma a Saalbach per l'ultima gara della stagione 2023-24. Innanzittutto c'è stato ancora uno splendido podio per l'Italia con la gardenese Nicol Delago ottima terza. Per lei è il quinto podio in carriera ottenuto con grinta sfruttando al massimo le sue doti di scivolatrice sulle nevi morbide ed i lunghi tratti filanti della pista di Saalbach che fra 11 mesi ospiterà i prossimi mondiali. Cornelia Hutter, con una prova magistrale, ottiene la vittoria precedendo Ilka Stuhec.