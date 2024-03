Brignone vince il gigante di Saalbach: è la migliore azzurra della storia

SAALBACH (AUSTRIA) - Un'altra stupende prestazione di Federica Brignone che ha vinto in 2.20.75 l'ultimo gigante della stagione. Sesto successo in una stagione da incorniciare per l'azzurra ed il 27/o in carriera: miglior italiana della storia. Con lei sul podio la neozelandese Alice Robinson in 2.21.41 e la norvegese Thea Stjernesund in 2.21.72