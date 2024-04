Shiffrin, matrimonio in arrivo con Kilde: la foto dell'anello è virale sui social

Shiffrin e Kilde presto sposi: spunta la foto con l'anello

La coppia si trova al centro di Innsbruck, in Austria: abbracciati e sorridenti, Mikaela e Aleksander hanno pubblicato una serie di scatti, diventato presto virali. Uno in particolare mostra l'anello di fidanzamento, con brillante, al dito della campionessa. Nessuna frase, solo immagini e sorrisi che non lasciano spazio ad alcun dubbio. Un matrimonio che permette alla coppia di ripartire dopo una stagione sciistica decisamente da dimenticare: la Shiffrin, nonostante il trionfo allo slalom speciale di Sallabach, ha iniziato il suo 2024 con un infortunio al ginocchio nella discesa di Cortina a gennaio; Kilde invece, nello stesso mese, ha subito un gravissimo infortunio nella discesa di Wengen che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca per il resto della stagione.